Cane cade in un pozzo profondo cinque metri | salvato dai vigili del fuoco

Un cane è caduto in un pozzo di circa cinque metri a Brindisi. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, calandosi nel tubo per liberare l'animale. L’intervento si è concluso con successo, riportando il cane in sicurezza. Questo episodio evidenzia l’efficienza e la dedizione delle forze di emergenza nel soccorso degli animali in situazioni di rischio.

Curtatone, cade in un pozzo profondo tre metri e rimane bloccato: il cane Lino salvato dai vigili del fuoco - Stava facendo una passeggiata quando il suo cagnolino le è sfuggito di mano, andando a finire in un pozzo profondo circa tre metri. milano.corriere.it

Cane cade in un pozzo, salvato dai vigili del fuoco - Nel primo pomeriggio odierno, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti a Mugliano, nel comune di Arezzo, per soccorrere un cane di razza springer ... gonews.it

Cane cade in uno stagno ghiacciato: salvato dai soccorritori, il Video Corriere - facebook.com facebook

#Cane cade in uno stagno ghiacciato: salvato dai soccorritori, il #Video #Corriere x.com

