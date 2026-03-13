La candidatura di Sandro Donati come possibile candidato sindaco per il centrodestra a San Benedetto del Tronto si sta consolidando, anche se ancora non è arrivata una comunicazione ufficiale. Le discussioni interne al partito continuano, mentre gli incontri tra gli esponenti politici si susseguono per definire la posizione definitiva. La proposta di Donati resta al centro delle conversazioni politiche nella città.

La candidatura di Sandro Donati a sindaco per il centrodestra a San Benedetto del Tronto prende sempre più forma, anche se la decisione definitiva non è ancora stata ufficializzata. Il tema è stato al centro di un incontro a Roma, svolto mercoledì, al quale hanno partecipato anche il ministro Matteo Salvini e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Il vertice nella capitale non ha prodotto una fumata completamente bianca, ma dalle interlocuzioni tra i partiti della coalizione emergerebbe una convergenza crescente proprio sul nome di Donati, attuale presidente della Banca del Piceno. La candidatura, secondo quanto filtra dagli ambienti politici, si starebbe progressivamente concretizzando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Candidatura Donati verso la fumata bianca

Articoli correlati

Il mercato. Mendes vuole lo Spezia: verso la fumata bianca Il sogno Nzola se la Fiorentina contribuisceUn altro volto nuovo a Follo: è quello dell’esterno destro Emanuele Adamo, presente ieri mattina al centro sportivo, prima delle visite mediche...

Addio Napoli, ormai ci siamo: la fumata bianca è all’orizzonteCon il 2025 con gli sgoccioli, la sessione invernale di calciomercato è pronta ad iniziare.

Tutti gli aggiornamenti su Candidatura Donati

Temi più discussi: Candidatura Donati verso la fumata bianca; San Benedetto, sarà un duello tra Donati e Fede: i partiti sono alla stretta finale per la corsa a sindaco; Inizia la costruzione delle liste, simboli e nomi da scegliere. Fanfani su Comanducci: L'unione fa la forza e lui ha saputo unire; Campo largo, cantiere a rilento. Alleanze e campagna in stallo. Ora il centrosinistra deve fare da sé.

Ceccarelli si prende la corona. È lui il candidato del campo largo. Fallisce l’ultima apertura a DonatiEstremo tentativo di un’incoronazione a tempo in vista delle primarie: poi la scelta definitiva. Contatti con Giani e i vertici regionali per allargare l’alleanza ai civici: parte la campagna elettora ... lanazione.it

Giovani in giunta, spero nell'accordo con Donati. Gli altri candidati? No comment, io lontano dalle lobbyIntervista al candidato sindaco di Arezzo dell'Alleanza di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli: Ho molta esperienza da amministratore, ma non è un disvalore. Se uno deve ristrutturare casa mica si riv ... arezzonotizie.it

Amaranto Channel. . Ad Arezzo anche il Partito Liberaldemocratico appoggia la candidatura a sindaco di Marco Donati. - facebook.com facebook