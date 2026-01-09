Il mercato Mendes vuole lo Spezia | verso la fumata bianca Il sogno Nzola se la Fiorentina contribuisce

Il mercato dello Spezia prosegue con nuovi ingressi e trattative in corso. Mendes punta al trasferimento di Nzola, con la Fiorentina possibile partner nella trattativa. Nel frattempo, il club ha ufficializzato l’arrivo di Emanuele Adamo, esterno destro, che ha sostenuto le visite mediche prima di firmare un contratto triennale. Questi movimenti testimoniano l’attenta strategia di rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione.

Un altro volto nuovo a Follo: è quello dell’esterno destro Emanuele Adamo, presente ieri mattina al centro sportivo, prima delle visite mediche propedeutiche alla stipula del contratto triennale con il club bianco. Oggi per lui il primo allenamento, certa la sua convocazione per la gara di domani a Bolzano. A stretto giro di posta sono attesi altri due acquisti: un centrocampista e un attaccante. Sul fronte offensivo, in pole position per vestire la maglia bianca c’è l’attaccante 26enne Pedro Mendes, che ha dato l’ok al trasferimento in riva al Golfo, declinando la proposta del Sud Tirol, del suo ex allenatore Castori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

