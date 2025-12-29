Con l’avvicinarsi del termine del 2025, si avvia la sessione invernale di calciomercato. Il Napoli si prepara a rinnovarsi, concentrando le attenzioni sull’acquisto di un centrocampista per rafforzare la rosa. La fumata bianca sembra ormai vicina, segnando un passo importante per il club in vista della seconda metà della stagione.

Con il 2025 con gli sgoccioli, la sessione invernale di calciomercato è pronta ad iniziare. Sarà un gennaio con il Napoli ancora protagonista, visto il disperato bisogno degli azzurri di un nuovo centrocampista. Occhio poi anche al capitolo cessioni, dove tiene banco la questione Lorenzo Lucca, ma non solo. Un altro azzurro con le valigie in mano è Luca Marianucci, orma ad un passo dal trasferimento in prestito alla Cremonese. Napoli e Cremonese vicine all’accordo per Marianucci: incontro tra le due dirigenze nel post partita. La sfida di ieri pomeriggio tra Cremonese e Napoli è stata anche motivo di discussioni di mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Napoli, ormai ci siamo: la fumata bianca è all'orizzonte

