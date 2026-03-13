Winston Churchill era un politico conservatore noto per il suo carattere difficile e le sue abitudini. Era un forte fumatori di sigarette, consumava alcol in quantità e mostrava atteggiamenti snob e bipolari. La sua visione politica era incentrata sul conservatorismo, e nel suo comportamento si riflettevano atteggiamenti classisti, imperialisti e, secondo alcuni, anche razzisti.

Winston Churchill era conservatore, diciamo destra liberale, scostante, cinico, tabagista, bevitore eccessivo, snob, bipolare, classista, altamente misogino per gli standard attuali, imperialista e per alcuni anche razzista. E così prima gli hanno tolto il sigaro dalle foto, poi hanno cominciato a vandalizzarne le statue e adesso lo vogliono far sparire anche dalla cartamoneta. Mah. Gli inglesi si meriterebbero che avesse lasciato invadere l'isola dai nazisti. E insomma succede che la Banca d'Inghilterra sta pensando di sostituire, sulle banconote delle sterline, i volti dei grandi della Storia, fra cui Churchill, con uccelli e animali selvatici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cancel Winston

