Il ministero approva il progetto Campuslab Abruzzo dedicato agli studenti fuorisede

Il Ministero dell'Istruzione ha approvato il progetto CampusLab Abruzzo, volto a offrire formazione e supporto agli studenti fuori sede nella regione. L'iniziativa mira a facilitare l'inserimento e il benessere degli studenti che studiano lontano da casa, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo e sostenibile per la crescita personale e accademica.

Approvato dal ministero dell'istruzione il progetto CampusLab Abruzzo dedicato alla formazione e al supporto degli studenti fuori sede. Lo ha fatto sapere il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale, Massimo Verrecchia, che sottolinea come CampusLab Abruzzo rappresenti un unicum nel panorama regionale.

Istruzione e futuro, approvato Campuslab Abruzzo, Verrecchia: risposta concreta ai fuori sede - Un investimento concreto sul futuro dei giovani abruzzesi e sulla capacità del territorio di attrarre e trattenere competenze. marsicalive.it

