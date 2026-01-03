Il ministero approva il progetto Campuslab Abruzzo dedicato agli studenti fuorisede

Da ilpescara.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione ha approvato il progetto CampusLab Abruzzo, volto a offrire formazione e supporto agli studenti fuori sede nella regione. L'iniziativa mira a facilitare l'inserimento e il benessere degli studenti che studiano lontano da casa, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo e sostenibile per la crescita personale e accademica.

Approvato dal ministero dell'istruzione il progetto CampusLab Abruzzo dedicato alla formazione e al supporto degli studenti fuori sede. Lo ha fatto sapere il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, Massimo Verrecchia, che sottolinea come CampusLab Abruzzo rappresenti un unicum nel. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

il ministero approva il progetto campuslab abruzzo dedicato agli studenti fuorisede

© Ilpescara.it - Il ministero approva il progetto "Campuslab Abruzzo" dedicato agli studenti fuorisede

Leggi anche: Che Tempo Che Fa, la "Letterina" di Luciana Littizzetto dedicata agli studenti e ai lavoratori fuorisede

Leggi anche: Al via il progetto di welfare dedicato agli abitanti delle Sap di Bergamo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Istruzione, Santangelo: via libera a CampusLab Abruzzo; CampusLab Abruzzo approvato, 577mila euro per infrastrutture e formazione; Avezzano, via libera del Ministero al progetto CampusLab Abruzzo: alloggi e formazione post-diploma per studenti fuori sede; Avezzano, nasce CampusLab Abruzzo: finanziata la progettazione del nuovo polo per scuola, ITS e università.

Il ministero approva il progetto "Campuslab Abruzzo" dedicato agli studenti fuorisede - A darne notizia il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Massimo Verrecchia che sottolinea come CampusLab Abruzzo rappresenti un unicum nel panorama regionale ... ilpescara.it

ministero approva progetto campuslabCampuslab ad Avezzano, Babbo: collegamento concreto tra studio, sviluppo economico e lavoro - Campuslab ad Avezzano, Babbo: collegamento concreto tra studio, sviluppo economico e lavoro. marsicalive.it

ministero approva progetto campuslabIstruzione e futuro, approvato Campuslab Abruzzo, Verrecchia: risposta concreta ai fuori sede - Un investimento concreto sul futuro dei giovani abruzzesi e sulla capacità del territorio di attrarre e trattenere competenze. marsicalive.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.