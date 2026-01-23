Lo Sportello antiviolenza festeggia dieci anni

Lo Sportello Antiviolenza di Pavullo, gestito dall’associazione Casa delle Donne contro la violenza di Modena, compie dieci anni. Da un decennio, attraverso una convenzione con l’Unione dei Comuni del Frignano, l’ufficio offre supporto e servizi alle donne vittime di violenza, grazie all’impegno di operatrici e volontarie specializzate. Questo traguardo testimonia l’impegno costante nel promuovere la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere nella comunità locale

Da dieci anni l'associazione ' Casa delle Donne contro la violenza ' Odv di Modena gestisce lo Sportello Antiviolenza di Pavullo attraverso una convenzione con l'Unione dei Comuni del Frignano, avvalendosi di operatrici e volontarie che hanno sviluppato competenze specifiche nell'ambito della prevenzione e contrasto alla violenza di genere. "Lo Sportello Antiviolenza -spiega una delle referenti- è un luogo in cui le donne possono trovare ascolto non giudicante ed empatico, tutela della privacy e anonimato, supporto per la costruzione di un progetto di uscita dalla situazione violenta, informazioni sulla rete territoriale e contatti per prime consulenze legali ".

