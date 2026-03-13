A San Gimignano è partita una raccolta firme per chiedere la tutela del Pronto Soccorso dell’ospedale di Campostaggia. L’iniziativa nasce dal territorio locale, con cittadini che si impegnano a difendere il servizio sanitario. La petizione mira a sensibilizzare le autorità sulla necessità di mantenere aperto il punto di emergenza. La raccolta delle firme prosegue in diverse zone della città.

Ha origine dal territorio di San Gimignano un’altra iniziativa a tutela del Punto nascita dell’ospedale di Campostaggia. Una raccolta di firme con attenzione rivolta in questo caso anche al Pronto soccorso dell’ospedale valdelsano, "affinché venga accelerato il più possibile l’inizio dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e riorganizzazione di un servizio cruciale e front-office per molti cittadini, che ora versa in condizioni inaccettabili". A lanciare il piano di azione, le Associazioni aderenti al Coordinamento Rete Sociale di San Gimignano: Arciconfraternita di Misericordia, Gruppo Donatori di Sangue Fratres, Auser, Centro di. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campostaggia da tutelare. A San Gimignano si firma per il Pronto Soccorso

Articoli correlati

Gli infermieri al pronto soccorso del San Raffaele: "Costretti a chiedere pannoloni da altri reparti"Un gruppo di infermieri e operatori socio-sanitari del pronto soccorso del San Raffaele, assunti con contratto Aiop sanità privata accreditata, ha...

Tirreno-Adriatico: a San Gimignano si impone l’olandese dopo lo sterrato. È già un VdP da grandi classiche . Maglia a Del Toro, super PellizzariUn’azione delle sue, esplosiva e irresistibile in un arrivo di grande fascino, con strappo finale sotto la pioggia a San Gimignano dopo i tratti in...

Una raccolta di contenuti su Campostaggia da tutelare A San...

Argomenti discussi: Campostaggia da tutelare. A San Gimignano si firma per il Pronto Soccorso.

Punto nascite a Campostaggia: Questo è un presidio essenziale per tradizione e professionalitàPunto nascite dell’ospedale di Campostaggia: un patrimonio da tutelare. Una notevole tradizione unita alla professionalità del personale e alla capacità attrattiva non solo per il territorio della ... lanazione.it

Campostaggia da sogno a realtà. Venticinque anni di vera crescitaSenza memoria non esistono risposte per il futuro. Le emozioni di un compleanno speciale, si leggevano negli occhi dei professionisti che venticinque anni or sono trasferirono le loro competenze dalle ... lanazione.it