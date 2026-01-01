Gli infermieri al pronto soccorso del San Raffaele | Costretti a chiedere pannoloni da altri reparti

Un gruppo di infermieri e operatori socio-sanitari del pronto soccorso del San Raffaele ha presentato una segnalazione alla direzione, evidenziando criticità organizzative e strutturali. I professionisti, assunti con contratto Aiop sanità privata accreditata, hanno segnalato la difficoltà nel reperire pannoloni, costretti a chiederli ad altri reparti. La situazione riflette le sfide operative del reparto e la necessità di interventi per migliorare le condizioni di lavoro e assistenza.

Un gruppo di infermieri e operatori socio-sanitari del pronto soccorso del San Raffaele, assunti con contratto Aiop sanità privata accreditata, ha inviato nelle scorse ore una segnalazione formale alla direzione per richiedere tutele e segnalare "criticità strutturali e organizzative".

