Tirreno-Adriatico | a San Gimignano si impone l’olandese dopo lo sterrato È già un VdP da grandi classiche Maglia a Del Toro super Pellizzari

Durante la Tirreno-Adriatico, un ciclista olandese ha vinto a San Gimignano dopo aver affrontato tratti sterrati e pioggia. La sua azione, esplosiva e decisiva, si è svolta in un finale emozionante, con uno strappo finale che ha staccato gli avversari. Il risultato ha visto la maglia a Del Toro e il super Pellizzari tra i protagonisti del giorno.

Un’azione delle sue, esplosiva e irresistibile in un arrivo di grande fascino, con strappo finale sotto la pioggia a San Gimignano dopo i tratti in sterrato. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) era il più atteso ieri nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico e non ha tradito le aspettative. Ma Isaac Del Toro (Uae Team Emirates Xrg) è arrivato a mezza ruota, confermando una forma strepitosa già palesata nelle Strade Bianche in appoggio al capitano in fuga Tadej Pogacar. Il messicano si è preso la maglia azzurra di leader togliendola a un Filippo Ganna che nulla ha potuto contro i primi in un finale di frazione così tormentato. Terzo a un’incollatura un Giulio Pellizzari Red (Bull-Bora-Hansgrohe), ugualmente da applausi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tirreno-Adriatico: a San Gimignano si impone l’olandese dopo lo sterrato. È già un VdP da grandi classiche . Maglia a Del Toro, super Pellizzari Articoli correlati Tirreno-Adriatico, Van Der Poel trionfa a San Gimignano. Lo sprint regale tra le torri davanti a Del Toro e PellizzariSan Gimignano (Siena), 10 marzo 2026 – Dopo Pogacar alle Strade Bianche e Ganna nella crono inaugurale della Tirreno Adriatico, un altro nome pesante... Leggi anche: Che spettacolo alla Tirreno-Adriatico! Van der Poel sprinta a San Gimignano su Del Toro e un superbo Pellizzari Approfondimenti e contenuti su Tirreno Adriatico a San Gimignano si... Temi più discussi: Torna la Tirreno Adriatico, tanti eventi collegati alla corsa ciclistica; Tirreno Adriatico 2026, Tappa 2: percorso, favoriti e orari; Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa; Tirreno-Adriatico 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel l’uomo da battereLa tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna. Il corridore ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Van der Poel batte Del Toro e un pazzesco Pellizzari a San GimignanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 LA CLASSIFICA GENERALE 16.09 Termina qui la ... oasport.it Il Capoluogo D'Abruzzo. . Anteprima #nonsolocalcio : è la settimana della Tirreno Adriatico e già domani la corsa dei due mari arriverà in regione. Piccola anticipazione della puntata di questa settimana che vede come ospite Maurizio Formichetti: appuntamen - facebook.com facebook Tirreno Adriatico: Van der Poel vince la 2ª tappa, Del Toro 1° in classifica generale Approfondisci qui x.com