Campo sportivo Vincenzo D' Amico inaugurazione a febbraio

A febbraio sarà inaugurato il nuovo campo sportivo outdoor “Vincenzo D’Amico” a Latina, situato in Q4. I lavori sono quasi conclusi, con alcuni dettagli sulla recinzione ancora da completare. Il Comune di Latina sta procedendo con l’affidamento in gestione della struttura, realizzata grazie ai fondi del PNRR, per offrire un nuovo spazio dedicato allo sport e al tempo libero nella zona.

Sarà inaugurato a febbraio il nuovo campo sportivo outdoor "Vincenzo D'Amico" in Q4 a Latina. I lavori sono quasi terminati (mancano alcuni dettagli della recinzione) e il Comune di Latina è già al lavoro per l'affidamento in gestione della nuova struttura, realizzata con fondi Pnrr.

A breve l’apertura del nuovo impianto sportivo in Q4 a Latina - Volgono al termine i lavori del nuovo impianto sportivo outdoor "Vincenzo D'Amico", nel quartiere Q4 di Latina. latinapress.it

A Latina un impianto sportivo intitolato a Vincenzo D'Amico. «Qui i ragazzi potranno sognare in grande come lui» - La città di Latina ha reso omaggio a Vincenzo D’Amico, nato nella città dell’Agro Pontino il 5 novembre 1954 e venuto a mancare ormai da più di due anni, ... ilmessaggero.it

