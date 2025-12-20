Campo largo critico sul Dup e Giunta sulla difensiva Episcopo | Io non mi dimetto maggioranza compatta
Nella riunione odierna, la maggioranza ha affrontato con toni accesi la discussione sul Documento Unico di Programmazione 2026-2028. Episcopo ha ribadito la sua posizione, affermando di non dimettersi e sottolineando la compattezza della maggioranza. La discussione ha evidenziato un clima teso, con critiche che hanno suscitato alcune preoccupazioni sul percorso politico in atto.
È una maggioranza livorosa quella che oggi si è confrontata animatamente sul Documento Unico di Programmazione 2026-2028, strumento fondamentale di guida strategica e operativa dell’ente.Il voto favorevole è un atto di fede, o meglio, una foglia di fico: il campo largo è allineato solo per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
