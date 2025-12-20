Campo largo critico sul Dup e Giunta sulla difensiva Episcopo | Io non mi dimetto maggioranza compatta

Nella riunione odierna, la maggioranza ha affrontato con toni accesi la discussione sul Documento Unico di Programmazione 2026-2028. Episcopo ha ribadito la sua posizione, affermando di non dimettersi e sottolineando la compattezza della maggioranza. La discussione ha evidenziato un clima teso, con critiche che hanno suscitato alcune preoccupazioni sul percorso politico in atto.

La proposta, in consiglio regionale, è sostenuta da tutto il campo largo. La capogruppo Avs: "Bisogna dare una soluzione moderna a un problema antico" - facebook.com facebook

Ghe Renzi mi Il leader di Iv crede nel campo largo più di Conte. È in sintonia con Schlein più dei 5 stelle. Va d’accordo con Bonaccini. Resta da capire quanto per convinzione o per convenienza PIGIAMA PALAZZI di @davidallegranti x.com

