Campo largo alla prova del bilancio Episcopo non può più tirare la corda

Il campo largo a Palazzo di Città si prepara alla prova del bilancio, con Episcopo che non può più tirare la corda. La scadenza ufficiale per la verifica politica è il 16 marzo, momento in cui si dovrà approvare la Nadup, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, e successivamente il Bilancio di previsione. La data rappresenta il banco di prova per le alleanze in vista delle decisioni amministrative.

Incontri bilaterali agli sgoccioli. Fissata a metà marzo la prossima seduta del Consiglio comunale, test per la tenuta della maggioranza. Direttore generale e capo di Gabinetto esterni per cambiare passo La conferenza dei capigruppo, riunita martedì mattina, ha fissato la data del prossimo Consiglio comunale, che in questa fase, segnata da una profonda crisi della maggioranza, detta i tempi delle trattative per ripartire con il piede giusto. La sindrome di Rossella O'Hara ("Ci penserò domani") è bandita. Dopo il giro di consultazioni con le forze politiche che compongono la sua maggioranza, la sindaca Maria Aida Episcopo dovrà sciogliere le riserve e tirare una linea.

Campo largo critico sul Dup e Giunta sulla difensiva, Episcopo: "Io non mi dimetto, maggioranza compatta"È una maggioranza livorosa quella che oggi si è confrontata animatamente sul Documento Unico di Programmazione 2026-2028, strumento fondamentale di...

Le minacce di Kaufmann al giornalista: "Non tirare la corda”Francis Kaufmann è cambiato, è meno lucido come sostiene la sua difesa, e ha bisogno di una perizia psichiatrica? L’uomo, accusato dell’omicidio...

