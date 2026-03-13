Campo Coni di Avellino M5S chiede il ritiro del nuovo regolamento

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino ha richiesto il ritiro del nuovo regolamento per l’uso del Campo Coni, pubblicato dal Comune di Avellino. La richiesta nasce dalla preoccupazione e dallo sconcerto espressi dal gruppo dopo aver letto le ultime notizie di stampa riguardanti le nuove norme. La questione riguarda le modalità di accesso e utilizzo della struttura sportiva.

“Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino esprime preoccupazione e sconcerto per le recenti notizie di stampa relative al nuovo regolamento per la fruizione del Campo Coni emanato dal Comune di Avellino. Si contesta in particolare l’obbligo del versamento di 50 euro annuali al Comune di Avellino da parte dei cittadini di età superiore ai 18 ed inferiore ai 70 anni ai fini del rilascio del tesserino di autorizzazione per l’accesso. Questa città si caratterizza per l’assenza di palestre e piscine a gestione comunale, o comunque a gestione pubblica o sociale, e, per tale stesso motivo, per il proliferare di strutture sportive e dedicate all’attività fisica di proprietà e gestione privata, con rette mensili piuttosto onerose per i fruitori". 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Campo Coni, approvato il nuovo regolamentoIl Comune: "Regole chiare per garantire l’interesse pubblico dell’intera cittadinanza alla fruizione dell’impianto e alla pratica dell’atletica... Elezioni comunali ad Avellino, il Gruppo territoriale del M5S: "È tempo che il campo largo si riunisca e raccogli la sfida"Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle richiama le forze del campo largo alla costituzione di un tavolo di confronto per... Approfondimenti e contenuti su Campo Coni di Temi più discussi: Dal calcio alla pista di atletica: la storia del giovane salentino campione dei 1.500 metri; Frosinone, Corritalia 2026; Arriva anche a Latina la Sausage Walk Italia; Terni, nuovo sopralluogo al campo scuola insieme alle società sportive: L’attuale colpo d’occhio è uno spettacolo. Spazio per 365 giorni l’anno. Campo Coni, approvato il Regolamento per l’utilizzoAVELLINO- Con delibera del Commissario Straordinario è stato approvato il regolamento comunale per l’utilizzo del Campo Coni di via Tagliamento, storico punto di riferimento per gli sportivi e appassi ... irpinianews.it Avellino, accesso all'impianto sportivo Campo Coni: il comune cambia le regolePer accedere serve una tessera annua da cinquanta euro per poter fare sport ... msn.com Atletica leggera Sprint Ritorniamo a Casa presso ex Campo Coni di Trapani con i nostri ragazzi, atletica leggera e corse saltare lanciare .Atletica: la forza di provarci,e la gioia di riuscirci vi aspettiamo numerosi nella nostra famiglia, il lunedì mercoledì e v - facebook.com facebook