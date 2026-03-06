Pronostici di oggi 6 marzo | la serata degli anticipi con PSG-Monaco Napoli-Torino Wolves-Liverpool Celta-Real

Oggi 6 marzo si svolgono diversi incontri di calcio con anticipi tra cui PSG contro Monaco, Napoli contro Torino, Wolves contro Liverpool e Celta contro Real Madrid. La serata offre una serie di partite che coinvolgono squadre di vari campionati e competizioni, con diversi obiettivi in palio. La giornata si concentra su queste sfide, tra cui si segnalano anche i match di Serie A e altre competizioni europee.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 6 marzo. Per quanto riguarda la Serie A, Napoli ospita il Torino al "Maradona", ma c'è anche molto altro. PSG-Monaco in Ligue 1 ad esempio, e poi la rivincita tra Liverpool e Wolves dopo la vittoria di questi ultimi in campionato. Il Bayern ospita il Borussia senza.