L’ASPPI Bologna ha avviato una serie di corsi di alta specializzazione destinati agli operatori fiscali che assisteranno i contribuenti nella campagna 2026. L’obiettivo è formare professionisti qualificati attraverso percorsi di formazione interna, in vista dell’imminente inizio delle attività di dichiarazione dei redditi. La preparazione riguarda specificamente le competenze necessarie per affrontare le pratiche fiscali dell’anno in corso.

La campagna fiscale 2026 sta per prendere il via con un investimento strategico sulla formazione interna, dove l’ASPPI Bologna ha strutturato percorsi di alta specializzazione per gli operatori che assisteranno i contribuenti. Questo sforzo organizzativo mira a garantire che chi si occupa delle dichiarazioni possieda competenze aggiornate sulle novità normative e sugli aspetti tecnici della compilazione dei modelli fiscali. L’iniziativa include prove intermedie e finali per validare le capacità del personale, assicurando uno standard elevato prima dell’avvio ufficiale delle attività di assistenza ai soci. Gli sportelli dell’associazione saranno pronti a gestire la complessità delle dichiarazioni dei redditi, offrendo un supporto completo dalla raccolta documentale all’invio telematico delle pratiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campagna 2026: ASPPI forma esperti per dichiarazioni

Articoli correlati

ASPPI INVESTE NELLA FORMAZIONE E SI PREPARA ALLA CAMPAGNA FISCALE 2026Per preparare al meglio la stagione fiscale, l’Associazione ha organizzato un corso di alta formazione dedicato agli operatori fiscali che saranno al...

UniCal forma esperti latinoamericani: focus su investimenti pubblici e sviluppo sostenibile.L’Università della Calabria si conferma un polo di eccellenza internazionale nel campo della valutazione degli investimenti pubblici, ospitando da...