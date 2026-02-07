UniCal forma esperti latinoamericani | focus su investimenti pubblici e sviluppo sostenibile

L'Università della Calabria apre le sue porte a professori e ricercatori dall'America latina. Da lunedì 9 febbraio, si svolge una settimana di corsi intensivi dedicati alla valutazione degli investimenti pubblici e allo sviluppo sostenibile. Si tratta di un’occasione per rafforzare i legami con il continente e condividere metodologie di lavoro innovative. Gli esperti arrivano da Ecuador, Messico e Cile, e parteciperanno a lezioni e workshop con i docenti dell’ateneo calabrese.

L'Università della Calabria si conferma un polo di eccellenza internazionale nel campo della valutazione degli investimenti pubblici, ospitando da lunedì 9 febbraio una settimana di formazione intensiva per un gruppo selezionato di professori universitari e giovani ricercatori provenienti da Ecuador, Messico e Cile. L'iniziativa, che si inserisce nel più ampio progetto nazionale HerIT4Future, rappresenta un significativo investimento nella crescita delle competenze in un settore cruciale per lo sviluppo sostenibile e l'efficace allocazione delle risorse. Il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "Giovanni Anania" dell'ateneo calabrese si è trasformato, per una settimana, in un laboratorio di idee e metodologie all'avanguardia, focalizzato sull'analisi costi-benefici dinamica e sulla valutazione dell'impatto degli investimenti pubblici, un tema sempre più urgente in un contesto globale caratterizzato da sfide ambientali, sociali ed economiche complesse.

