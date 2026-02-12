Turismo | entroterra cammini e borghi protagonisti della nuova strategia

La Puglia punta forte sull’entroterra, i cammini e i borghi per attirare visitatori nel 2025. Durante la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, i dati ufficiali sono stati presentati alla presenza di Decaro e Starace. La regione vuole rilanciare le zone meno battute, puntando su esperienze autentiche e natura.

LECCE – Anche per il 2025 il mosaico sul turismo in Puglia è stato completato con tutte le tessere. I dati definitivi sono stati illustrati alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, alla presenza del presidente della Regione, Antonio Decaro, dell’assessora Graziamaria Starace e del commissario di Pugliapromozione, Luca Scandale. Il quadro generale vede un aumento sia degli arrivi (numero di visitatori), con il 12,9 percento, sia delle presenze (numero dei pernottamenti) con il 10,4. È il segmento del turismo internazionale a trainare la crescita: dal 2015 a oggi la quota di visitatori provenienti da altri paesi è raddoppiata, attestandosi nell’ultimo anno al 45 percento.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Lecce Turismo

La Liguria prova a cambiare rotta con un nuovo progetto dedicato al cicloturismo.

La Regione Marche conferma il suo successo nel settore turistico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lecce Turismo

Argomenti discussi: Nasce la Liguria degli Anelli tra turismo lento e svolta digitale; La Puglia alla Bit punta sull’industria del turismo; BIT 2026, Report del Turismo in Puglia (2025): cresce Taranto; Alla Borsa del Turismo splendono i dati della Puglia.

Approvata la legge sui Cammini, 5 milioni per il periodo 2026-2028Il Senato ha approvato la legge quadro sui cammini. Stanziamento di 5 milioni di euro per il periodo 2026-2028 ... guidaviaggi.it

Emilia Romagna, parla Roberta Frisoni: Mare, natura, sport e l’appeal dei motori. Una guida per tuttiL’assessora regionale a Turismo, sport e commercio dell’Emilia Romagna alla Bit 2026. Nello stand anche le proposte slow dei 22 Cammini della regione, fino ai borghi storici dell’entroterra ... quotidiano.net

Alla Borsa Internazionale del Turismo presentata la strategia condivisa tra costa ed entroterra marchigiano: governance comune, strumenti digitali e valorizzazione ambientale per una crescita equilibrata - facebook.com facebook

L'entroterra imperiese punta sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile x.com