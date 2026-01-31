Paura nei pressi del centro commerciale | auto finisce contro guardrail e si ribalta

Un'auto si è schiantata contro il guardrail e si è ribaltata questa mattina a Mesagne, vicino al centro commerciale Spazio Conad sulla strada statale 7 per Taranto. La vettura è rimasta gravemente danneggiata e c’è stato un ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo e lo hanno portato in ospedale. L’incidente ha causato disagi alla viabilità e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 31 gennaio 2026. Il conducente è stato portato al Pronto soccorso del Perrino MESAGNE - É di un'auto gravemente danneggiata e un ferito il bilancio di un incidente verificatosi nella mattinata di oggi, sabato 31 gennaio, nei pressi del centro commerciale Spazio Conad sito sulla strada statale 7 per Taranto. All'altezza di uno svincolo sulla corsia in direzione Brindisi, un'auto è finita contro il guardrail e si è ribaltata sulla curva di raccordo per l'accesso alla ss7. Sul posto si è recata un'ambulanza del 118 che ha preso in carico il conducente.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Mesagne CentroCommerciale Schianto contro il guardrail, auto si ribalta: paura per una ragazza Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Mesagne CentroCommerciale Argomenti discussi: ?Lo costringe ad accompagnarlo in stazione, poi lo rapina: paura per un 16enne; LORIA | TORO IN FUGA NEI CAMPI, DUE ORE DI PAURA: IL SINDACO ORDINA L’ABBATTIMENTO; Valanga in alta quota: momenti di grande paura, ma tutte le persone coinvolte sono uscite autonomamente; Doppio allarme valanga in Trentino: paura in Marmolada e al Tonale. Rapina nei pressi del Parco Attianese di PianuraNAPOLI (Di Anna Calì) - Momenti di paura a Pianura, dove l’altra sera si è verificata l’ennesima rapina che riaccende i riflettori sull’emergenza sicurezza ... napolivillage.com Incidente sulla SS 85 Venafrana, due feriti lievi: disagi al traffico nei pressi del bivio per PozzilliVENAFRO - Paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:00, lungo la Strada Statale ... molisenetwork.net Attimi di paura questa mattina a Torre del Greco dove una donna e una bambina, mamma e figlia, sarebbero state investite da un’auto nei pressi della scuola Giampietro-Romano, in via Nazionale. Stando a quanto rende noto Il Mattino, la 39enne e la figlia di - facebook.com facebook Paura ieri in Autosole, nei pressi dello svincolo di Casalecchio. Decine di tifosi della Fiorentina, diretti a Bologna, e della Roma, diretti a Torino, incappucciati, con i volti coperti, si sono scontrati con caschi e spranghe. Polizia al lavoro per identificare i respon x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.