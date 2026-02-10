Camion dei rifiuti si ribalta | ferito conducente

Questa mattina a Corteolona e Genzone, nel Pavese, un camion dei rifiuti si è rovesciato lungo la strada. Il conducente è rimasto ferito e ora si trova in ospedale. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno e ha causato qualche disagi alla circolazione nella zona. I carabinieri stanno ancora chiarendo le cause dell’incidente.

Corteolona e Genzone (Pavia), 10 febbraio 2026 Incidente oggi, martedì 10 febbraio, nel Pavese. Tutto è avvenuto intorno alle 13 di stamane nel territorio del comune di Corteolona e Genzone (in provincia di Pavia). Stando a quanto emerso un camion adibito al trasporto dei rifiuti si è rovesciato. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 234, qualche minuti prima dell'una. I soccorsi sul luogo dell'incidente. Immediati sono scattati i soccorsi. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'autista del mezzo è infatti rimasto ferito nel ribaltamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Camion dei rifiuti si ribalta: ferito conducente

