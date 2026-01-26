Esce di strada e finisce nel meleto | era ubriaca e aveva assunto ketamina

Qualche settimana fa, i carabinieri di Borgo Valsugana intervennero a Castelnuovo a seguito di un incidente stradale. Una donna, risultata successivamente ubriaca e sotto l’effetto di ketamina, uscì di strada e finì in un meleto. I dettagli dell’incidente sono stati resi noti solo nelle ultime ore, ricostruendo un episodio che desta attenzione per le circostanze e le sostanze coinvolte.

La scoperta fatta dopo l'incidente grazie ai test tossicologici in ospedale. Patente ritirata, denuncia e pure una multa perché non indossava le cinture di sicurezza I fatti in questione risalgono a qualche settimana fa, anche se sono stati resi noti solo nelle ultime ore, e riguardando un intervento dei carabinieri di Borgo Valsugana in quel di Castelnuovo. Quella che sembrava una fuoriuscita autonoma di un’autovettura dalla carreggiata, poi ribaltatasi in un meleto poco distante, si è rivelata poi ben altro. La donna alla guida, una cinquantenne della Bassa Valsugana, è stata trasportata all’ospedale di Trento per le cure del caso ed è stata sottoposta agli accertamenti tossicologici.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Esce con l’auto fuori strada e finisce in una scarpata: morta una donna, aveva 44 anni

Esce di strada col furgone e finisce nel torrente: in corso le ricerche dell’autistaStamattina, lungo la strada statale 12 a Colma, in Alto Adige, un furgone è uscito di strada e finito nel torrente Isarco.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Torgnon, bus esce di strada e piomba nel giardino di una casa; Bus esce di strada e finisce nel giardino di una casa a Torgnon. Nessun ferito; Incidente a Torino: furgone esce di strada e danneggia un’auto parcheggiata e un'aiuola; Incidente stradale a Olmedo, l’auto esce di strada e si schianta su un albero, donna ricoverata in ospedale.

CARABINIERI – BORGO VALSUGANA * CASTELNUOVO: «ESCE DI STRADA MENTRE GUIDA IN STATO DI EBREZZA E SOTTO EFFETTO DI DROGA, PATENTE RITIRATA ED AUTISTA ...**ESCE DI STRADA MENTRE GUIDA IN STATO DI EBREZZA E SOTTO EFFETTO DI DROGA: PATENTE RITIRATA E AUTISTA DENUNCIATA** ... agenziagiornalisticaopinione.it

Esce di strada e finisce nel meleto: era ubriaca e aveva assunto ketaminaLa scoperta fatta dopo l'incidente grazie ai test tossicologici in ospedale. Patente ritirata, denuncia e pure una multa perché non indossava le cinture di sicurezza ... trentotoday.it

Castelnuovo, esce di strada ubriaca e drogata: patente ritirata a una cinquantenne. - facebook.com facebook

Auto esce di strada per la neve a Cortina, un ferito soccorso a Meleres x.com