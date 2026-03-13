’Camille’ nel salotto teatro di Albinia

A Albinia, nel salotto teatro intitolato 'Camille', si tiene un nuovo spettacolo della rassegna 'Trame Resistenti: Storie di donne narrate da donne', che prosegue dopo il primo appuntamento con Caterina Paolinelli. La manifestazione continua a proporre rappresentazioni teatrali realizzate da artiste e attori locali, mantenendo vivo il progetto di teatro 'fatto in casa'.

Dopo il successo del primo appuntamento con Caterina Paolinelli, prosegue ad Albinia la rassegna di teatro ’fatto in casa’ dal titolo ’ Trame Resistenti: Storie di donne narrate da donne ’. L’associazione ’ Creature Creative ’ riapre le porte della propria sala per un secondo evento di grande spessore artistico e umano, confermando un’affluenza di pubblico crescente proveniente da tutto il territorio, unita dal desiderio di un teatro impegnato e partecipativo. Oggi alle 20, sarà la volta di Astra Lanz (’Teatro Popolare d’Arte’ di Lastra a Signa) con lo spettacolo ’ Camille ’. Il monologo, accompagnato dalle note al pianoforte di Leone Lanz, è tratto dalle vibranti lettere di Camille Claudel. 🔗 Leggi su Lanazione.it

