Tornano le Giornate di Raccolta del farmaco a Piacenza obiettivo 3mila confezioni

Piacenza si prepara ad accogliere la ventiseiesima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco, un’iniziativa di portata nazionale che prenderà il via martedì 10 febbraio e si protrarrà fino a lunedì 16 febbraio. L’obiettivo ambizioso per la città piacentina è quello di raggiungere le 3.046 confezioni di farmaci da banco, destinate a supportare le persone più vulnerabili del territorio. La raccolta, promossa da Banco Farmaceutico, rappresenta un’ancora di salvezza per chi soffre di povertà sanitaria, un problema spesso invisibile ma profondamente radicato nel tessuto sociale. L’edizione 2026 delle Giornate di Raccolta del Farmaco si avvale del patrocinio dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e della collaborazione di diverse realtà, tra cui Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute ed Egualia – Industrie Farmaci Accessibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, in 51 farmacie di Modena si terrà la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco.

Tornano le Giornate di raccolta del farmaco: un piccolo gesto che fa la differenza contro la povertà sanitariaDa martedì 10 a lunedì 16 febbraio, i cittadini potranno recarsi in circa 6000 farmacie di tutta Italia, riconoscibili dalla locandina dell’iniziativa esposta, per donare uno o più medicinali da banco ... lanuovaprovincia.it

Tornano le Giornate di raccolta del farmaco: 6mila farmacie coinvolte in tutta ItaliaDal 10 al 16 febbraio 2026 si svolge la ventiseiesima edizione dell’iniziativa per donare medicinali a oltre 500mila persone in povertà sanitaria. farmaciavirtuale.it

Dal 10 al 16 febbraio 2026 tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico ETS a Trieste conta sull'adesione di 30 farmacie. Sostegno a 11 enti caritativi locali facebook