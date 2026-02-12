Tornano le Giornate di raccolta del farmaco | le farmacie dove donare nel novarese e Vco

Le Giornate di raccolta del farmaco tornano anche quest’anno. Fino al 16 febbraio, nelle farmacie di Novara e del Vco, i cittadini possono donare medicine da banco per chi ha bisogno. Sono più di 70 i punti vendita coinvolti, pronti ad accogliere le donazioni.

Tornano anche quest'anno le Giornate di raccolta del farmaco: fino al 16 febbraio in oltre 70 farmacia della provincia di Novara e del Vco sarà possibile donare uno o più farmaci da banco per i più bisognosi. I farmaci raccolti (nel 2025, 653.339 confezioni, pari a un valore di 5 milioni e 980.898 euro e a una media di 111 confezioni donate in ogni farmacia) saranno consegnati a più di 2mila realtà benefiche che si prendono cura di almeno 502mila persone (di cui 145mila sono minori) in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. A Novara e provincia, così come nel Vco, la raccolta si svolgerà in 72 farmacie (49 nel novarese e 23 nel Vco), un numero sostanzialmente invariato rispetto al 2025.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, in 51 farmacie di Modena si terrà la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco.

Da martedì 10 febbraio a lunedì 16, si svolge la 26esima edizione della Giornata di raccolta del farmaco.

Le giornate di raccolta del farmaco: in provincia di Ravenna l’obiettivo è raggiungere le 3.500 confezioni donateTornano le giornate di Raccolta del Farmaco, l'iniziativa di Banco Farmaceutico che si svolge da martedì 10 a lunedì 16 febbraio. Si tratta di ... ravennaedintorni.it

Povertà sanitaria in aumento: a Varese tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco in 140 farmacieDa martedì 10 a lunedì 16 febbraio la 26ª edizione dell'iniziativa. In provincia servono quasi 23mila medicinali per aiutare 74 realtà benefiche. L'appello del Comune: «Entrate e donate, il bisogno st ... varesenews.it

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio 2026 tornano le Giornate di Raccolta del Farmaco. In questi giorni potrai recarti nelle farmacie aderenti e donare un farmaco a chi ne ha bisogno: un gesto semplice che può fare una grande differenza. Quest’anno oltre 502. - facebook.com facebook