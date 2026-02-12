Tornano le Giornate di raccolta del farmaco | le farmacie dove donare nel novarese e Vco
Le Giornate di raccolta del farmaco tornano anche quest’anno. Fino al 16 febbraio, nelle farmacie di Novara e del Vco, i cittadini possono donare medicine da banco per chi ha bisogno. Sono più di 70 i punti vendita coinvolti, pronti ad accogliere le donazioni.
Tornano anche quest'anno le Giornate di raccolta del farmaco: fino al 16 febbraio in oltre 70 farmacia della provincia di Novara e del Vco sarà possibile donare uno o più farmaci da banco per i più bisognosi. I farmaci raccolti (nel 2025, 653.339 confezioni, pari a un valore di 5 milioni e 980.898 euro e a una media di 111 confezioni donate in ogni farmacia) saranno consegnati a più di 2mila realtà benefiche che si prendono cura di almeno 502mila persone (di cui 145mila sono minori) in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. A Novara e provincia, così come nel Vco, la raccolta si svolgerà in 72 farmacie (49 nel novarese e 23 nel Vco), un numero sostanzialmente invariato rispetto al 2025.🔗 Leggi su Novaratoday.it
