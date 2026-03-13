Calendario Paralimpiadi 2026 oggi | orari venerdì 13 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 13 marzo, si svolge la settima giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con diverse finali in programma. Nello sci alpino, si disputano le gare di gigante maschile, mentre nello snowboard si tiene il banked slalom. Il biathlon, invece, vede in programma la sprint pursuit. Sono tredici i titoli in palio in questa giornata di competizioni.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, venerdì 13 marzo: nella settima giornata di finali spazio allo sci alpino, con il gigante maschile, allo snowboard, con il banked slalom, ed al biathlon, con la sprint pursuit, che metteranno in palio tredici titoli. LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG DELLE PARALIMPIADI DALLE 9.00 L’Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie del biathlon, con Marco Pisani e Cristian Toninelli, dello snowboard, con Jacopo Luchini, Paolo Priolo ed Emanuel Perathoner, e dello sci alpino, con Giacomo Bertagnolli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e Renè De Silvestro. Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (8. 🔗 Leggi su Oasport.it

