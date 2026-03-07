Calendario Paralimpiadi 2026 oggi | orari 7 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, sabato 7 marzo, si svolgono le prime finali delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con gare di sci alpino e biathlon. Le discipline in programma sono le discese e le sprint, mentre gli orari e le modalità di visione, tra tv e streaming, sono disponibili per gli appassionati. Sono presenti atleti italiani impegnati nelle competizioni di questa prima giornata.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno le prime medaglie oggi, sabato 7 marzo: nella prima giornata di finali spazio allo sci alpino, con le discese, ed al biathlon, con le sprint. Saranno in palio 12 titoli. Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (8.30-10.40, 12.00-13.00, 14.00-14.20), Rai Sport HD (10.30-12.15, 13.30-16.25, 17.40-21.00), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. Diretta tv: Rai 2 HD (8.30-10.40, 12.00-13.00, 14.00-14.20), Rai Sport HD (10.30-12.15, 13.30-16.25, 17.40-21.00). Le... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 7 marzo, tv, streaming, italiani in gara Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 8 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in garaOggi domenica 8 febbraio va in scena la quinta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si preannuncia grande spettacolo in... Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 18 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in garaOggi mercoledì 18 febbraio va in scena la quindicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento... Aggiornamenti e notizie su Calendario Paralimpiadi. Temi più discussi: Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: programma completo, calendario gare e dove vedere in diretta; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il programma e il calendario; Paralimpiadi Milano Cortina 2026 al via: gli sport, il calendario completo delle gare e tutto quello che c'è da sapere; Dal calendario gare alle sedi: tutto ciò che c'è da sapere su Milano Cortina 2026. Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il programma e il calendarioCon la fine delle Olimpiadi invernali l'attenzione del mondo dello sport si concentra ora sulle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dal 6 al 15 marzo l’Italia ospiterà la quattordicesima edizione dei ... tg24.sky.it Calendario Paralimpiadi Milano Cortina 2026Il programma di tutte le gare dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Le gare si svolgono in 3 luoghi diversi ... sport.virgilio.it L’Italia e il sogno medaglia alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026: l’analisi del percorso azzurro, le regole e il calendario del torneo. Si comincia sabato con gli Stati Uniti x.com Zaia lancia una 'proposta': "Perché non immaginare un'integrazione ancora più forte tra Olimpiadi e Paralimpiadi, fino a un calendario davvero integrato, con gare olimpiche e paralimpiche nelle stesse giornate" #Zaia #Paralimpiadi #MilanoCortina2026 #Ve - facebook.com facebook