Calendario Paralimpiadi 2026 oggi | orari 13 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 13 marzo, si svolge la sesta giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con diverse finali in programma. Tra le discipline in evidenza ci sono lo sci alpino e il gigante maschile, con competizioni nelle categorie VI, standing e sitting. Sono previsti orari, trasmissioni in tv e streaming, mentre alcuni atleti italiani sono in gara.

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.55-16.35 e 18.35-20.55), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. Diretta tv: Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.55-16.35 e 18.35-20.55). LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 marzo in DIRETTA: l’Italia sogna in grande con Bertagnolli, De Silvestro e Perathoner Curling, prosegue il sogno semifinali per l’Italia alle Paralimpiadi! Lettonia battuta, in serata sfida alla Corea del Sud Mercedes spaventose nella FP1 del GP della Cina. Ferrari in difficoltà a quasi un secondo di distacco Dominanti, inarrivabili, clamorose, avvilenti per gli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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