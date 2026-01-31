Il Napoli torna a cambiare volto sul mercato di gennaio, con scelte che ricordano quelle dell’anno passato. Questa volta la società punta su Alisson Santos, mentre si pensa ancora a rafforzare la rosa con Neres e Okafor. La strategia non cambia: c’è la volontà di intervenire subito, ma il rischio di ripetere gli errori di un anno fa è dietro l’angolo. La pressione aumenta e le decisioni si fanno più urgenti.

IL PATTERN CHE SI RIPETE. Il Napoli vive un déjà-vu preoccupante nel mercato di gennaio. Un anno fa: cessione di Kvaratskhelia al PSG (17 gennaio 2025, 70-75 milioni), infortunio di David Neres, acquisto emergenziale di Noah Okafor dal Milan (6 presenze, 1 gol in 5 mesi, ora al Leeds). Oggi, gennaio 2026: cessione di Noa Lang al Galatasaray (22 gennaio, prestito con diritto), nuovo infortunio di Neres al menisco, trattativa per Alisson Santos dello Sporting (29 presenze, 2 gol in Champions questa stagione). Giovanni Manna accelera per il brasiliano classe 2002, con Kamaldeen Sulemana (Atalanta) come alternativa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, da Kvara a Neres a Okafor. Perché Manna vuole Alisson Santos

Approfondimenti su Napoli mercato

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato chiaro.

Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in una partita decisiva.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli mercato

Argomenti discussi: Napoli, salutano Lucca e Lang. Arriva Giovane: affare da 20 milioni; CON UN PIEDE FUORI DALLA CHAMPIONS, IL NAPOLI A TORINO PROVA A SALVARE IL CAMPIONATO; Il Napoli va a casa, ha giocato una pessima Champions dopo un mercato da ricchi: è l’ora delle responsabilità Perde 2-3 col Chelsea. Migliore in campo Vergara. Conte conferma la sua allergia all'Europa. De Laurentiis ha mantenuto le promesse, in cambio n; Lodi: Vi racconto Vergara. Segua Conte, e tenga i piedi per terra.

Perché il Napoli vuole Alisson Santos: stesso ruolo e stessa esigenza da colmare di gennaio scorsoL'anno scorso cessione di Kvara e infortunio di Neres portarono in azzurro Okafor sul gong, stavolta il prescelto sembra Alisson Santos: pesano la cessione di Lang e il nuovo stop dell'ex Benfica. msn.com

L'ex Maldonado avverte il Napoli: Buco lasciato da Kvara, c'è da intervenire sul mercatoL'ex difensore del Napoli, Ruben Maldonado, ha rilasciato una intervista a Napoli Magazine per parlare della situazione degli azzurri arrivati a questa sosta per le Nazionali. Maldonado analizza il ... tuttomercatoweb.com

Tramontata la pista Sulemana, il club azzurro ha accelerato e chiuso per #AlissonSantos L'ala sinistra brasiliana dello Sporting Lisbona è ormai pronta a sbarcare in Italia x.com

"Sono impaziente di giocare nel Napoli". Conte ha telefonato ad Alisson #Santos! Ormai ci siamo: il Napoli è pronto a chiudere l’acquisto dell’ala sinistra brasiliana dello Sporting Lisbona e lui si prepara a volare in Italia. Il Napoli ha riaperto il canale con Lis - facebook.com facebook