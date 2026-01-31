Napoli da Kvara a Neres a Okafor Perché Manna vuole Alisson Santos
Il Napoli torna a cambiare volto sul mercato di gennaio, con scelte che ricordano quelle dell’anno passato. Questa volta la società punta su Alisson Santos, mentre si pensa ancora a rafforzare la rosa con Neres e Okafor. La strategia non cambia: c’è la volontà di intervenire subito, ma il rischio di ripetere gli errori di un anno fa è dietro l’angolo. La pressione aumenta e le decisioni si fanno più urgenti.
IL PATTERN CHE SI RIPETE. Il Napoli vive un déjà-vu preoccupante nel mercato di gennaio. Un anno fa: cessione di Kvaratskhelia al PSG (17 gennaio 2025, 70-75 milioni), infortunio di David Neres, acquisto emergenziale di Noah Okafor dal Milan (6 presenze, 1 gol in 5 mesi, ora al Leeds). Oggi, gennaio 2026: cessione di Noa Lang al Galatasaray (22 gennaio, prestito con diritto), nuovo infortunio di Neres al menisco, trattativa per Alisson Santos dello Sporting (29 presenze, 2 gol in Champions questa stagione). Giovanni Manna accelera per il brasiliano classe 2002, con Kamaldeen Sulemana (Atalanta) come alternativa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Calciomercato Napoli, Manna: "Alisson Santos ci piace, Sterling difficile"
Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato chiaro.
Napoli-Chelsea, Manna: «Vogliamo la qualificazione. Mercato? Alisson Santos ci piace»
Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in una partita decisiva.
