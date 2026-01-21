Recenti indiscrezioni suggeriscono che Ruben Loftus-Cheek potrebbe lasciare il Milan. Nelle ultime ore, si sono intensificate le voci su un possibile trasferimento, coinvolgendo un club straniero interessato al centrocampista inglese. Questa situazione apre scenari inaspettati per il futuro dei rossoneri, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali riguardo alle intenzioni del giocatore e alle eventuali offerte sul tavolo.

Calciomercato Juve: Mateta ha preso una decisione, comunicato il suo futuro al Crystal Palace! Novità importantissime Donnarumma, bomba dall’Inghilterra: il portiere vuole tornare in Serie A! Due big pronte ad accoglierlo, l’indiscrezione sul suo futuro Consiglio Federale, la decisione ufficiale sul calciomercato del Napoli. Quattro club rimangono perplessi, cosa è successo! Donnarumma, bomba dall’Inghilterra: il portiere vuole tornare in Serie A! Due big pronte ad accoglierlo, l’indiscrezione sul suo futuro Consiglio Federale, la decisione ufficiale sul calciomercato del Napoli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Loftus-Cheek lascia i rossoneri? Voci a sorpresa, cosa è successo nelle ultime ore per il suo futuro

Milan, che rivoluzione: Loftus-Cheek ai saluti? Origi lascia i rossoneri, mentre Vlahovic…Ecco le principali notizie sul Milan di martedì 23 dicembre 2025.

Calciomercato Milan, Longari: “Rossoneri a lavoro per lo scambio Gatti-Loftus-cheek”Nel calciomercato del Milan, si segnalano diverse novità, tra cui il possibile scambio tra Gatti e Loftus-Cheek e il rinnovo di Maignan.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Milan, proposta dalla Turchia per Loftus-Cheek: i dettagli e la risposta di Tare; Juventus-Milan, scambio suggestivo di prestiti all'orizzonte: Ruben Loftus-Cheek da Spalletti in cambio di Gatti per Allegri; Tuttosport - Milan e Juventus lavorano all'operazione Loftus-Cheek per Gatti: formula e cifre dello scambio, cosa c'è di vero; Calciomercato Milan, il Besiktas torna alla carica: l’obiettivo.

Via subito, Loftus-Cheek saluta il Milan: prezzo fissato, lo prende una bigFuturo lontano dal Milan per Loftus-Cheek con il centrocampista inglese che è finito nel mirino di un'altra big europea ... calciomercato.it

L'Aston Villa pensa a Loftus-Cheek. L'inglese sta trattando il rinnovo con il MilanMatteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul Milan: CARDINALE A MILANO: Cardinale è a Milano, ha ... milannews.it

#Calciomercato, 'rumors' dall'Inghilterra: "Kamara k.o., l'Aston Villa pensa a @RLC del @acmilan" - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #LoftusCheek #transfers x.com

#Calciomercato, #Milan praticamente fermo al palo: #Coppola non scalda. Su #Kostic ... - facebook.com facebook