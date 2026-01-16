Pio Esposito Inter respinto l’assalto dalla Premier League | per il club è incedibile! Pronto il rinnovo con ingaggio da big

L’Inter ha confermato l’incedibilità di Pio Esposito, resistendo all’interesse della Premier League. Il club sta preparando un rinnovo contrattuale con un ingaggio di alto livello, consolidando il suo ruolo nel progetto futuro. Esposito, protagonista in questa fase, rappresenta un punto fermo per l’Inter, che intende blindarlo con un accordo che ne riconosca il valore crescente.

È inevitabilmente Francesco Pio Esposito l'uomo copertina del momento in casa nerazzurra. La rete decisiva siglata mercoledì sera contro il Lecce non ha portato solo tre punti in classifica, ma ha scavato un solco psicologico fondamentale nella corsa al titolo, permettendo all'Inter di volare a +6 sul Napoli campione d'Italia. Una prodezza che ha acceso definitivamente i riflettori internazionali sulla crescita esponenziale del centravanti classe 2005, ormai non più semplice promessa ma solida realtà della Serie A. Come riportato da Tuttosport, le prestazioni del giovane attaccante non sono passate inosservate oltre i confini nazionali.

