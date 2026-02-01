Clamoroso si riapre la pista Diaby | ecco la nuova proposta dell’Inter

La trattativa tra l’Inter e Diaby riprende con forza. Dopo giorni di silenzio, il club nerazzurro ha fatto una nuova proposta al giocatore, riaccendendo le speranze di riportarlo in Italia. La pista, che sembrava ormai chiusa, ora torna a essere calda e potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. I tifosi aspettano di capire se questa volta si potrà davvero arrivare all’accordo.

Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una pista definitivamente tramontata, ora torna clamorosamente d'attualità. Moussa Diaby è di nuovo molto vicino all'Inter, con l'ottimismo che cresce sensibilmente in casa nerazzurra. A rilanciare lo scenario è Gianluca Di Marzio, secondo cui i contatti tra le parti hanno registrato segnali incoraggianti nelle ultime ore. Sul tavolo c'è una nuova proposta dell'Inter: prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinati obiettivi, sia di squadra che individuali. Diaby, risposta in giornata. La palla ora passa al Public Investment Fund, chiamato a dare l'ok definitivo.

