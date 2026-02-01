Dopo settimane di incertezza, la trattativa tra l’Inter e Diaby si riapre di colpo. Dopo un tentativo in extremis, i nerazzurri ora mostrano più fiducia e sembrano pronti a fare sul serio per portare l’esterno in Italia. Quando tutto sembrava ormai perso, il mercato ha riservato un’altra sorpresa.

Diaby Inter, si riapre la pista! Colpo di scena dopo il tentativo in extremis: ora c'è fiducia!

L’Inter ha fatto un passo deciso per Diaby.

Tentativo in extremis dell’Inter per provare a riaprire DiabyDopo la frenata nelle ultime ore l’Inter cerca un tentativo in extremis per provare a riaprire la trattativa per Diaby. In giornata si cercheranno degli spiragli per portare a Milano il classe ’99. gianlucadimarzio.com

GdS - L' #Inter non molla #Diaby, #Chivu spinge per averlo a gennaio: pronto un nuovo assalto nerazzurro prima del gong x.com

Moussa Diaby non sarà un nuovo giocatore dell'Inter: l'esterno ha rifiutato la corte nerazzurra e resterà all'Al-Ittihad. - facebook.com facebook