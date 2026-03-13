Sul calciomercato dell'Inter si susseguono notizie di trattative in corso: il Newcastle si interessa a Pio Esposito, mentre ci sono conferme su Kone per il centrocampo. La redazione di Inter News 24 tiene aggiornati i lettori con tutte le indiscrezioni, gli incontri e gli affari portati a termine in tempo reale.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 13 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Newcastle su Pio Esposito, conferme su Kone per il centrocampo

Articoli correlati

Calciomercato Inter LIVE: Pronta la rivoluzione a centrocampo. Occhi puntati su Konédi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Arsenal su Pio Esposito, Ausilio e Marotta preparano il rinnovo

Tutto quello che riguarda Calciomercato Inter

Temi più discussi: Milan Tabelle e classifiche - 2025/2026 | Goal.com Italia; Newcastle-Barcellona: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Quote passaggio turno Champions League 2026, le scommesse sugli Ottavi; Calciomercato Inter, fake news per un errore di traduzione.

Fabrizio Romano - Inter, il Newcastle è pronto a fare sul serio per Pio EspositoPio Esposito, attaccante classe 2005 dell'Inter, è sempre al centro dell'attenzione, sia per quanto fa in campo che per le voci di mercato, in particolare quelle relative agli interessi dei top club ... calciomercato.com

Per Pio Esposito il Newcastle esagera, non è solo l'Arsenal a minacciare l'InterL’interessamento presunto dell’Arsenal nei confronti di Pio Esposito non poteva e doveva ritenersi un esempio unico. Per il talento di Castellammare di Stabia la stima Oltremanica della dirigenza del ... sport.virgilio.it

Calciomercato Inter Rivoluzione in estate - facebook.com facebook

#Vicario- #Inter, derby d’Italia con la #Juve sul calciomercato! #Diaby nome caldo, il sogno è #NicoPaz x.com