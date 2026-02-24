Calciomercato Inter LIVE | Sommer verso l’addio? Ausilio guarda alla difesa per l’estate

Il trasferimento di Sommer dall’Inter si deve a un interesse del portiere a cercare nuove opportunità. Ausilio sta valutando diverse opzioni per rafforzare la difesa prima della prossima stagione. Le trattative sono in fase avanzata e coinvolgono vari club europei. I colloqui con gli agenti del giocatore sono stati intensi negli ultimi giorni. La società si prepara a fare le sue scelte definitive nelle prossime settimane.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com Calciomercato Inter, Ausilio non ha dubbi: pronto l'assalto a Vicario in estate. Ecco perchè è il preferito per il post SommerL'Inter si prepara al prossimo calciomercato con l'obiettivo di rinforzare la propria porta. Calciomercato Inter, nodo portiere: Sommer verso l'addio e due nomi sul tavoloIl calciomercato dell'Inter si concentra sul settore portieri, con Sommer in uscita e due opzioni sul tavolo. Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie