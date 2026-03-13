Sul fronte del calciomercato dell’Inter, Chivu spinge per rafforzare la velocità dell’attacco e ha messo nel mirino Diaby come primo obiettivo per giugno. La squadra nerazzurra sta valutando questa opzione per migliorare le prestazioni offensive nella prossima stagione. La trattativa e le strategie di mercato sono ancora in fase di definizione, ma il nome di Diaby resta al centro delle discussioni.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Chivu vuole aumentare la velocità del reparto offensivo del club nerazzurro: il primo obiettivo resta Diaby. L’eliminazione dall’Europa ha lasciato in eredità una lezione chiara in viale della Liberazione: per dominare anche fuori dai confini nazionali, l’ Inter di Cristian Chivu deve aggiungere velocità e imprevedibilità. La proprietà Oaktree e la dirigenza hanno individuato nel dribbling e nell’uno contro uno le doti mancanti. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, caccia alla velocità: Chivu vuole il salto di qualità in Europa. Diaby resta il nome in cima alla lista di Ausilio. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico rumeno aveva già accarezzato l’idea di un cambio tattico verso il 3-4-2-1 la scorsa estate, puntando inizialmente su Ademola Lookman. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, caccia alla velocità: Chivu pazzo di Diaby! C’è uno scenario per giugno

