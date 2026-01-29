Calciomercato Inter Diaby non blocca Perisic! Le novità sul possibile nuovo esterno aprono a questo clamoroso scenario

L’Inter non si ferma e continua a seguire diverse piste per rinforzare l’attacco. Diaby non ha ancora bloccato Perisic, lasciando aperta la porta a una possibile trattativa per l’esterno. I nerazzurri valutano tutte le opzioni, anche se ancora non c’è nulla di deciso. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se si arriverà a un accordo o meno.

Un nuovo colpo di scena scuote il calciomercato dell’Inter.

I nerazzurri sono pronti a chiudere l’affare Moussa Diaby, puntando forte sull’attaccante francese.

