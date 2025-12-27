Inter News 24 Calciomercato Inter, possibile scenario difesa: l’addio di Acerbi apre a un nuovo profilo scelto dal tecnico. In casa Inter il tema difesa resta centrale in vista di gennaio e soprattutto della prossima estate. L’eventuale partenza di Francesco Acerbi, attratto dall’idea di ritrovare Simone Inzaghi all’ Al-Hilal, costringerebbe il club nerazzurro a intervenire con decisione sul mercato. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro, Cristian Chivu ha già tracciato con chiarezza l’identikit del rinforzo ideale: difensore mancino, veloce, capace di adattarsi sia al ruolo di centrale sia a quello di braccetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Chivu indica la strada giusta: «Ecco cosa serve alla squadra…»

Leggi anche: Atletico Madrid Inter, sotto accusa i cambi di Chivu: ecco che cosa è mancato alla squadra

Leggi anche: Chivu deve ridisegnare l’Inter. Lautaro: "La strada è quella giusta"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inter sconfitta ma non tutto è da buttare | Paventi indica la notizia positiva per Chivu; Inter sconfitta ma non tutto è da buttare: Paventi indica la notizia positiva per Chivu.

Acerbi da Inzaghi a gennaio? Chivu ha stilato l’identikit, ecco il vero preferito in difesa - Chivu ha stilato l'identikit, ecco il vero preferito dell'Inter ... msn.com