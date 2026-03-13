Calcio Nel Trofeo Toscana la selezione Allievi di Tenerani esce a testa alta dal confronto col Livorno Massa Carrara prova sfortunata Non basta la doppietta di Ennasiri

Nel Trofeo Toscana, la squadra Allievi di Tenerani ha perso 3-2 contro il Livorno, uscendo a testa alta dal campo. La partita si è svolta a Massa Carrara, dove i ragazzi hanno affrontato una prova sfortunata nonostante la doppietta di Ennasiri. La formazione del Livorno comprendeva Taliani, Carbone, De Mattia e altri giocatori, mentre Massa Carrara ha tentato di reagire senza successo.