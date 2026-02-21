Calcio | lunedì raduno al ’boni’ di fossone Ecco i giocatori convocati dal selezionatore luigi bertolini La rappresentativa Allievi intensifica gli allenamenti in vista del Trofeo Toscana

Luigi Bertolini ha convocato i giovani calciatori per il raduno di lunedì al campo ’Boni’ di Fossone, in vista del Trofeo Toscana. La selezione degli Allievi B si prepara con attenzione agli allenamenti che si terranno nel pomeriggio, coinvolgendo diversi talenti locali. La convocazione include anche alcuni giovani provenienti da squadre vicine, pronti a mostrare le proprie capacità. L’appuntamento è alle 14:30, mentre i ragazzi si allenano per migliorare le proprie prestazioni.

Il selezionatore della rappresentativa provinciale dei Giovanissimi B, Luigi Bertolini, ha ufficializzato i nomi dei calciatori convocati per la seduta di allenamento prevista lunedì 23 febbraio, alle ore 14,30, presso il campo sintetico ’Duilio Boni’ di Fossone. Alle ore 15 avrà inizio l’allenamento, finalizzato alla formazione della squadra che parteciperà al XXXV Trofeo Toscana-XI Torneo Regionale Marco Orlandi. Il Comitato provinciale sottolinea l’importanza che i convocati si presentino con indumenti propri per l’allenamento. È inoltre richiesto alle Società di inviare, all’indirizzo e-mail dpmassacarrara@lnd.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

