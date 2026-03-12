La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha partecipato all’inaugurazione della 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, svoltasi presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. L’evento ha visto la presenza di diversi operatori del settore e rappresentanti istituzionali. La cerimonia ha segnato l’apertura ufficiale della manifestazione dedicata al turismo nel Mediterraneo.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha partecipato all’inaugurazione della 29esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. “Il turismo in Campania sta andando benissimo” ha detto il ministro al suo arrivo “nel 2025 oltre 20milioni di turisti. La Campania ha avuto una crescita tra arrivi e presenze di circa il 7% e già con i dati che abbiamo a partire da gennaio vediamo una crescita. Ringrazio le istituzioni, dal sindaco di Napoli al presidente della Regione, perché credo che si vince quando c’è la squadra e in questo caso la squadra l’abbiamo sempre fatta con tutti i livelli istituzionali” ha concluso il ministro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, Santanchè inaugura la Borsa Mediterranea del Turismo

