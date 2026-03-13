L’assessore regionale alla sanità ha visitato recentemente l’ospedale Santi Carlo e Donnino di Pergola, incontrando il sindaco della città. Durante la visita sono state fornite alcune rassicurazioni riguardo alle future prospettive del nosocomio. La visita si inserisce in un quadro di confronto tra le autorità locali e regionali sullo stato dell’ospedale.

Si aprono buone prospettive per l’ ospedale di Pergola. Nei giorni scorsi l’assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro ha visitato il nosocomio Santi Carlo e Donnino, accolto dal sindaco Diego Sabatucci e durante la sia visita sono emerse rassicurazioni importanti. "E’ stato un momento utile e concreto per fare il punto sul presente e, soprattutto, sul futuro della struttura sanitaria", evidenzia il primo cittadino. "Durante il sopralluogo – riprende Sabatucci - si è parlato di servizi, di personale, delle priorità da affrontare: l’applicazione dell’atto aziendale, il rafforzamento dell’organico, la realizzazione del pronto soccorso (quest’ultimo di fondamentale importanza per dare una risposta concreta ai cittadini dell’entroterra, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Calcinaro in visita a Pergola. Ospedale, buone prospettive

