L' assessore regionale alla sanità Calcinaro in visita all' Inrca | Qualità delle cure in costante miglioramento

L’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro, ha visitato ieri l’Inrca di Ancona, partecipando a un collegio di direzione con circa 100 presenti tra vertici e direttori. Durante l’incontro, ha evidenziato come la qualità delle cure offerte dall’istituto sia in costante miglioramento, sottolineando l’impegno dell’Inrca nel garantire servizi di alto livello per i pazienti.

