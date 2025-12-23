L' assessore regionale alla sanità Calcinaro in visita all' Inrca | Qualità delle cure in costante miglioramento
L’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro, ha visitato ieri l’Inrca di Ancona, partecipando a un collegio di direzione con circa 100 presenti tra vertici e direttori. Durante l’incontro, ha evidenziato come la qualità delle cure offerte dall’istituto sia in costante miglioramento, sottolineando l’impegno dell’Inrca nel garantire servizi di alto livello per i pazienti.
ANCONA – Si è svolta nella giornata di ieri, presso l’auditorium dell’Inrca di Ancona, la visita ufficiale dell’assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro, in occasione di un collegio di direzione allargato che ha visto la partecipazione di circa 100 persone tra vertici dell’istituto, direttori e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
