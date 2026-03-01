Cagli celebra san Francesco

Cagli si prepara a celebrare gli ottocento anni dalla morte di san Francesco d’Assisi, il Patrono d’Italia. La cittadina organizza eventi e iniziative per ricordare questa ricorrenza importante, coinvolgendo cittadini e visitatori. La commemorazione si svolgerà nel rispetto delle tradizioni e delle occasioni religiose, con momenti dedicati alla memoria del Santo. La festa si inserisce nel calendario annuale della comunità locale.

Anche Cagli festeggerà gli ottocento anni dalla scomparsa del Patrono d’Italia, san Francesco d’Assisi. Una ricorrenza molto significativa per l’antica Cagli dove fu costruita nel primo quinquennio del 1200 la prima chiesa nelle Marche dedicata a san Francesco divenuta fino ad oggi importante luogo spirituale della città. Verrà proposto un percorso culturale che si aprirà a maggio con un concerto nella chiesa e a seguire la valorizzazione dei luoghi simbolo abbinati periodicamente ad altri spettacoli di musica sacra, al teatro compreso il prossimo quattro ottobre giorno della tradizionale festa del “Poverello d’Assisi“. Oltre al programma... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cagli celebra san Francesco Leggi anche: Da Barbero a Cardini, Pisa celebra San Francesco Leggi anche: Pisa celebra San Francesco: due mesi di eventi con Barbero, Piovani e Branduardi