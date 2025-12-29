Spari contro la chiesa San Filippo Neri allo Zen di Palermo

Nella zona dello Zen di Palermo, si sono registrati dei colpi di arma da fuoco contro la chiesa San Filippo Neri. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno valutando le cause e le eventuali conseguenze di questo atto. La comunità si augura che siano presto avviate le indagini per assicurare la sicurezza del luogo e delle persone coinvolte.

Sgomento e reazioni per i colpi di arma da fuoco esplosi contro la parrocchia San Filippo Neri allo Zen di Palermo. Preso di mira l'ingresso secondario della chiesa, con i proiettili penetrati all'interno dell'edificio di via Fausto Coppi, e quello che appare come uno «sfregio inaccettabile alla comunità». Una bravata? "No, fatto gravissimo" Intervengono i promotori degli Stati Generali per.

Spari contro la chiesa dello Zen: “Attacco a un simbolo di pace e riscatto sociale” - Momenti di forte tensione nel quartiere Zen di Palermo, dove un petardo e diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l’ingresso secondario ... sicilianews24.it

