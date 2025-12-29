Spari contro la chiesa San Filippo Neri allo Zen di Palermo

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona dello Zen di Palermo, si sono registrati dei colpi di arma da fuoco contro la chiesa San Filippo Neri. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno valutando le cause e le eventuali conseguenze di questo atto. La comunità si augura che siano presto avviate le indagini per assicurare la sicurezza del luogo e delle persone coinvolte.

Sgomento e reazioni per i colpi di arma da fuoco esplosi contro la parrocchia San Filippo Neri allo Zen di Palermo. Preso di mira l’ingresso secondario della chiesa, con i proiettili penetrati all’interno dell’edificio di via Fausto Coppi, e quello che appare come uno «sfregio inaccettabile alla comunità». Una bravata? "No, fatto gravissimo" Intervengono i promotori degli Stati Generali per. 🔗 Leggi su Feedpress.me

spari contro la chiesa san filippo neri allo zen di palermo

© Feedpress.me - Spari contro la chiesa San Filippo Neri allo Zen di Palermo

Leggi anche: Attacco alla chiesa dello Zen, spari e petardi contro la porta d'ingresso: "Intollerabile, anche il quartiere reagisca"

Leggi anche: Spari contro l'ingresso della chiesa dello Zen, monta l'indignazione: "Pericolosa deriva culturale della nostra città"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Attacco alla chiesa dello Zen, spari e petardi contro la porta d'ingresso: Intollerabile, anche il quartiere reagisca; Palermo, spari contro l’ingresso della chiesa dello Zen; Pd, Di Ganci: gli spari contro la chiesa sono un attacco alla parte sana della comunità; Spari contro l'ingresso della chiesa dello Zen, monta l'indignazione: Pericolosa deriva culturale della nostra città.

Palermo, spari contro una chiesa nel quartiere Zen - Preso di mira un ingresso secondario, i proiettili sono penetrati all'interno dell'edificio della parrocchia San Filippo Neri. avvenire.it

spari contro chiesa sanSpari contro la chiesa San Filippo Neri allo Zen di Palermo - «A padre Giannalia e a tutte le persone che vivono e animano la parrocchia va la nostra piena vicinanza», afferma la consigliera comunale del Pd Mariangela Di Gangi ... gazzettadelsud.it

Spari contro la chiesa dello Zen: “Attacco a un simbolo di pace e riscatto sociale” - Momenti di forte tensione nel quartiere Zen di Palermo, dove un petardo e diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l’ingresso secondario ... sicilianews24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.