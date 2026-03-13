Cadute alcune tegole | transennata la Torretta dei giardini Reali

Nella mattinata di venerdì 13 marzo, la Torretta dei Giardini Reali di Monza è stata transennata dopo il distacco di alcune tegole. Un frammento del fregio ornamentale in cotto si è staccato dalla fascia marcapiano, provocando la caduta di alcuni pezzi. La zona intorno alla torre è stata messa sotto sorveglianza per motivi di sicurezza.

Transennata la Torretta dei Giardini Reali di Monza. Nella mattinata di venerdì 13 marzo c’è stato un distacco parziale di un fregio ornamentale della fascia marcapiano in cotto e la conseguente caduta di alcune tegole. Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha predisposto un intervento con alcuni addetti che hanno transennato la zona. "Nei prossimi giorni – fanno sapere dal Consorzio con una nota ufficiale – verrà messa in sicurezza l’intero edificio. L’Area tecnica del Consorzio, che ha appena completato la manutenzione straordinaria di ventidue fontanelle – accuratamente svuotate, ripulite dai sassi e dal fango, lavate con idropulitrice, sabbiate e infine riverniciate – è altresì impegnata in queste ore nella sistemazione della copertura dei bagni nei pressi di Porta San Giorgio”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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