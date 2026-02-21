Dopo il caso di Reginaldo | Giardini Reali a pagamento per salvare la flora e gli animali selvatici

Un nuovo biglietto di ingresso sarà introdotto ai Giardini Reali per proteggere la flora e gli animali selvatici. Il provvedimento nasce dalla necessità di finanziare la manutenzione e la tutela dell’area verde. Il costo, tra 1 e 2 euro, mira a coprire le spese senza gravare troppo sui visitatori. La decisione ha suscitato reazioni tra cittadini e associazioni ambientaliste, che chiedono maggiore attenzione alla conservazione del parco. La novità verrà applicata già dalla prossima stagione.

Un ticket di ingresso per accedere ai Giardini Reali del Parco. Un ticket, naturalmente, a prezzo calmierato tra 1 a 2 euro. È questo quello che ipotizza Giada Turato, ex assessore all’Ambiente della giunta Pilotto (licenziata dal sindaco nell’agosto 2024) e oggi presidente dell’associazione Connetti Monza e Brianza. Un’idea che già in passato era stata più volta sollevata (in aula dal consigliere Paolo Piffer e poi diventata argomento di discussione sui social), ma che oggi per Turato diventa un necessità: per tutelare la flora e soprattutto la fauna, ma anche per rilanciare il Parco di Monza che, secondo la presidente di Connetti, meriterebbe molto di più. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

