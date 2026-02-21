Dopo il caso di Reginaldo | Giardini Reali a pagamento per salvare la flora e gli animali selvatici
Un nuovo biglietto di ingresso sarà introdotto ai Giardini Reali per proteggere la flora e gli animali selvatici. Il provvedimento nasce dalla necessità di finanziare la manutenzione e la tutela dell’area verde. Il costo, tra 1 e 2 euro, mira a coprire le spese senza gravare troppo sui visitatori. La decisione ha suscitato reazioni tra cittadini e associazioni ambientaliste, che chiedono maggiore attenzione alla conservazione del parco. La novità verrà applicata già dalla prossima stagione.
Un ticket di ingresso per accedere ai Giardini Reali del Parco. Un ticket, naturalmente, a prezzo calmierato tra 1 a 2 euro. È questo quello che ipotizza Giada Turato, ex assessore all’Ambiente della giunta Pilotto (licenziata dal sindaco nell’agosto 2024) e oggi presidente dell’associazione Connetti Monza e Brianza. Un’idea che già in passato era stata più volta sollevata (in aula dal consigliere Paolo Piffer e poi diventata argomento di discussione sui social), ma che oggi per Turato diventa un necessità: per tutelare la flora e soprattutto la fauna, ma anche per rilanciare il Parco di Monza che, secondo la presidente di Connetti, meriterebbe molto di più. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: I procioni di città: così l’ambiente urbano sta trasformando gli animali selvatici
Gli animali selvatici hanno sempre paura di noi? La risposta non è così scontata: ecco quando scappano e quando noUn nuovo studio rivela che gli animali selvatici non temono sempre gli esseri umani, come si pensa comunemente.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trapianti e Fiducia: Il Rischio Rebound dopo il Caso di Napoli; Quando parlare di mafie a scuola diventa scomodo. La lettera di un docente dopo il caso Sciarrone a Imperia; Alessandro Bastoni nella bufera dopo il caso di simulazione; Curling, dopo il caso di Svezia-Canada cambiano le regole: due arbitri per controllare i lanci.
Inter a Lecce senza tre big: dopo il caso Bastoni e il ko in Champions l’appello di Chivu, quando torna LautaroInter in emergenza senza Lautaro, Calhanoglu e Barella: Chivu vuole cancellare veleni e polemiche e punta sui nuovi leader per difendere il primato e restare in corsa. Le probabili formazioni. sport.virgilio.it
Salvo Veneziano: Dopo il GF guadagnavo 20 milioni a serata, Maurizio Costanzo mi ha dato un consiglioL'ex concorrente del Grande Fratello Vip commenta a Libero Magazine le dichiarazioni di Corona e ricorda la sua esperienza complicata al Gf Vip Vip 2020. libero.it
È sparito Reginaldo: caccia all’oca bianca dei Giardini Reali di Monza - facebook.com facebook
Linea 13 deviata in direzione Campanella. Da piazza Castello devia per Giardini Reali, corso Regina Margherita, Rondò della Forca, via Principe Eugenio, piazza Statuto, percorso regolare. Causa incidente tra veicoli privati in via Siccardi angolo via Cernaia. x.com