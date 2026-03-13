Cade in un fosso mentre fa motocross e non riemerge lo cercano i vigili del fuoco Il disperso è un giovane

Da lanazione.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è scomparso dopo essere caduto in un fosso durante una sessione di motocross a Vinci. I vigili del fuoco stanno cercando di rintracciarlo, dopo che non è riemerso dall'acqua. Il fosso, alimentato dalle recenti piogge intense, presenta comunque dimensioni contenute, ma l'acqua si è fatta più impetuosa. Le ricerche sono in corso senza ancora esito.

Vinci, 13 marzo 2026 – Sarebbe caduto all’interno del fosso mentre faceva motocross. Un corso d'acqua secondario e non particolarmente grande, ma a renderlo impetuoso sono state le forti piogge delle ultime ore. E così c'è grande apprensione per la sorte di un giovane che risulta disperso dalle 17,35 di oggi, venerdì 13 marzo. Cosa è successo. Il fatto è accaduto nel comune di Vinci, in via di Pietramarina, in una zona particolarmente frequentata dagli appassionati di motocross. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, e della sede centrale. Con loro il nucleo sommozzatori e il carro Saf con personale per soccorso fluviale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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