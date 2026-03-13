Un giovane è scomparso dopo essere caduto in un fosso durante una sessione di motocross a Vinci. I vigili del fuoco stanno cercando di rintracciarlo, dopo che non è riemerso dall'acqua. Il fosso, alimentato dalle recenti piogge intense, presenta comunque dimensioni contenute, ma l'acqua si è fatta più impetuosa. Le ricerche sono in corso senza ancora esito.

Vinci, 13 marzo 2026 – Sarebbe caduto all’interno del fosso mentre faceva motocross. Un corso d'acqua secondario e non particolarmente grande, ma a renderlo impetuoso sono state le forti piogge delle ultime ore. E così c'è grande apprensione per la sorte di un giovane che risulta disperso dalle 17,35 di oggi, venerdì 13 marzo. Cosa è successo. Il fatto è accaduto nel comune di Vinci, in via di Pietramarina, in una zona particolarmente frequentata dagli appassionati di motocross. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, e della sede centrale. Con loro il nucleo sommozzatori e il carro Saf con personale per soccorso fluviale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade in un fosso mentre fa motocross e non riemerge, lo cercano i vigili del fuoco. Il disperso è un giovane

Articoli correlati

Precipitano tra i rovi mentre cercano asparagi, le grida udite dai passanti. Coppia salvata dai vigili del fuocoTerni, 7 marzo 2026 – Paura nel tardo pomeriggio nella zona di San Bartolomeo, a Terni, dove una coppia di anziani è rimasta coinvolta in un...

Cade in Arno e non riemerge, disperso un 25enne: “E’ scivolato nel tentativo di sfuggire ad un pericolo”Empoli, 1 febbraio 2026 – Sono proseguite anche ieri, senza sosta, le ricerche del giovane disperso nel fiume Arno a Empoli, all’altezza...

Aggiornamenti e notizie su Cade in un fosso mentre fa motocross e...

Temi più discussi: Cade in un fosso, cavallo salvato dai vigili del fuoco; Cavallo di 30 anni esce dal maneggio, cade in un fosso e resta bloccato nel fango: lo salvano i vigili del fuoco; Cavallo cade nel fosso e resta intrappolato nel fango, salvato dai Vigili del fuoco; Cade in un fosso colmo di fango, salvato cavallo immobilizzato.

Pasiano di Pordenone, cavallo cade in un fosso: salvato dai Vigili del fuocoUn cavallo trentenne rimasto intrappolato in un fosso è stato soccorso nella mattinata di oggi, 11 marzo, a Pasiano di Pordenone grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. Secondo quanto riferito in ... triestecafe.it

Cavallo anziano cade nel fosso e rimane intrappolato nel fango, l'allevatore lancia l'allarme: soccorso dai vigili del fuocoPASIANO DI PORDENONE – Un anziano cavallo è caduto in un fosso senza riuscire ad alzarsi da solo: il fatto è accaduto in un maneggio di Pasiano di Pordenone nella mattinata ... ilgazzettino.it

Monte Giove, cade e muore nel pozzo. Indagini per chiarire la dinamica: non si esclude la caduta accidentale - facebook.com facebook

La Giornata Mondiale del Sonno, che quest'anno cade il 13 marzo, ricorda quanto trascorrere una notte tra le braccia di Morfeo sia uno dei trattamenti skincare migliori. Ma dormire nel modo sbagliato può davvero far aumentare le rughe Le federe in seta aiut x.com