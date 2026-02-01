Un giovane di 25 anni è caduto nelle acque dell’Arno e non è più riemerso. I soccorritori hanno continuato a cercarlo anche ieri, senza fermarsi, lungo il fiume vicino all’ospedale di Empoli. Secondo le prime testimonianze, avrebbe tentato di scappare da un pericolo e sarebbe scivolato nel fiume. La zona è stata subito chiusa, e le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

Empoli, 1 febbraio 2026 – Sono proseguite anche ieri, senza sosta, le ricerche del giovane disperso nel fiume Arno a Empoli, all’altezza dell’ospedale. Nonostante l’ampio dispiegamento di mezzi e uomini messo in campo, al momento tutti gli sforzi profusi non hanno dato esito. Nelle scorse ore è però emerso un quadro più chiaro su come il ragazzo, di 25 anni originario del Bangladesh, sia finito in acqua. Il fatto è accaduto mercoledì scorso intorno a mezzanotte. A quanto appreso il giovane si trovava insieme ad altri due connazionali, anche loro ventenni, sulla sponda del fiume. I tre, tutti richiedenti asilo e ospiti in un centro di accoglienza a Sovigliana, stavano trascorrendo la serata prima di fare ritorno nella struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade in Arno e non riemerge, disperso un 25enne: “E’ scivolato nel tentativo di sfuggire ad un pericolo”

