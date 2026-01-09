Giallo nelle campagne cadavere di una donna trovato in un pozzo

Un corpo femminile è stato rinvenuto all’interno di una cisterna lungo la strada provinciale 58 tra Martina Franca e Alberobello. La scoperta è avvenuta recentemente e sono in corso le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La zona è stata messa sotto controllo dalle forze dell’ordine, che stanno lavorando per identificare la vittima e ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Tarantini Time Quotidiano Il cadavere di una donna é stato trovato in una cisterna lungo la strada provinciale 58 che collega Martina Franca ad Alberobello. Sul posto vigili del fuoco e sommozzatori per il recupero del cadavere. Al momento non sono note le generalità della vittima né le cause del decesso. Al momento non si esclude alcuna pista. La dinamica è al vaglio degli investigatori.

GIALLO NELLE CAMPAGNE TRA MARTINA FRANCA E ALBEROBELLO: CADAVERE TROVATO IN UNA CISTERNA Il cadavere di una donna è stato recuperato,questa mattina, dai vigili del fuoco in una cisterna lungo la provinciale 58 tra Martina Franca e

