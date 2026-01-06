Il Tribunale amministrativo dà ragione agli agricoltori | il Consorzio ha sbagliato i conti sui contributi tutto da rifare

Il Tribunale amministrativo regionale ha stabilito che il Consorzio di Bonifica Centro ha erroneamente calcolato i contributi irrigui, in contrasto con una precedente sentenza del 2023. Di conseguenza, le delibere adottate devono essere annullate e il ricalcolo delle somme dovrà essere effettuato per tutte le annualità successive. La decisione tutela le aziende agricole, che vedono riconosciuti i propri diritti e la corretta applicazione delle norme.

